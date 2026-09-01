Der Alarm ging um 3.44 Uhr bei den Einsatzkräften ein. Laut ersten Informationen war ein Mann nahe der Tankstelle Sigmundskron zu Fuß auf der Südspur der MeBo unterwegs, als er von einem Kleintransporter erfasst wurde.<BR \/><BR \/>Warum sich der Mann zu Fuß auf der Schnellstraße befand und wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, steht derzeit noch nicht fest. Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät; der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen das Notarzteinsatzfahrzeug, Sanitäter des Weißen und Roten Kreuzes sowie die Feuerwehr.