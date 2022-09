Bauer verliert auf Weide sein Leben

In der Nacht auf den gestrigen Freitag – gegen 3.30 Uhr – wurde die Feuerwehr Tschötsch alarmiert, nachdem die Familienangehörigen vergeblich nach dem Seniorbauer des Satzlhofes, Erich Hofer (geboren 1951), gesucht hatten. Er hatte am späten Abend nach dem Vieh auf der Weide neben dem Hof in unmittelbarer Nähe von Pairdorf sehen wollen.Als seine Familie bemerkte, dass er von seinem abendlichen Kontrollgang nicht zurückgekehrt war, machte sie sich sofort auf die Suche. Später holte sie die Feuerwehr dazu.Der Seniorbauer wurde schließlich tot unterhalb einer Mauer gefunden, die an die Weide grenzt. Es wird ein Zwischenfall mit den Tieren auf der Weide – Kühen und einem Stier – vermutet, bei dem der Bauer verletzt oder über die Mauer gestoßen worden sein könnte und infolge der dabei erlittenen Verletzungen verstorben sein dürfte.Carabinieri und Weißes Kreuz wurden an den Unfallort gerufen. Rettung gab es für Erich Hofer aber keine mehr. Seine sterblichen Überreste wurden in die Leichenkapelle des Krankenhauses Brixen gebracht.Eine Autopsie soll nun Aufschluss über die genaue Todesursache geben bzw. dabei helfen, einige Fragen zum Vorgefallen klären zu können.Die Bestürzung über das Vorgefallene war gestern überall spürbar. Angesichts der Tragik und vielen offenen Fragen wollte sich niemand dazu äußern.Erich Hofer wird als Institution in Pairdorf beschrieben, der immer da war, wenn er gebraucht wurde, der vorbildhaft in der Mitte des Lebens stand und die Dorfgemeinschaft mitgestaltete.Unter anderem war Hofer langjähriges Mitglied bei der Feuerwehr Tschötsch. Auch für den Mesnerdienst in der Kapelle in Pairdorf war Hofer zuständig.Er hinterlässt seine Frau und 4 Kinder mit Familien.