Tödlicher Unfall auf Hotelbaustelle in Obermellaun: Junger Maurer stirbt

In den Kojawiesen in Obermellaun oberhalb von Brixen wird eine Hotelanlage gebaut (Archivbild vor Baubeginn).

Kurz nach 15.30 Uhr ging der Alarm ein: Die Freiwilligen Feuerwehren von St. Andrä und Brixen, das Weiße Kreuz und der Notarzthubschrauber Pelikan 1 eilten zur Unfallstelle. Auf den Kojawiesen wird seit einigen Wochen an einem Hotelneubau gearbeitet. Auch der junge Maurer war dort beschäftigt.Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen der Carabinieri. Nach ersten Erkenntnissen war der junge Mann dabei, Holzstützen zu entfernen, die ein Betonbauteil trugen. Dabei löste sich offenbar das Bauteil von der Wand und stürzte auf ihn.Seine Verletzungen waren so schwer, dass alle Wiederbelebungsversuche erfolglos blieben: Er starb noch an der Unfallstelle.