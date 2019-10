Tödlicher Unfall auf Jahrmarkt in Zentralfrankreich

Die Ältere starb noch am Unglücksort, die Jüngere schwebte am Dienstag in Lebensgefahr. Warum sich der Doppelsitz von seinem Karussell-Arm löste, war zunächst unklar.





Die Polizei leitete Ermittlungen ein, die Besitzer und Betreiber des Karussells und eines benachbarten Fahrgeschäfts wurden vorsorglich in Gewahrsam genommen. Zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Loire-Ort Firminy gab es immer wieder starke Windböen.„La Vogue des Noix“ mit seinen rund 250 Attraktionen zählt zu den größten Jahrmärkten in Frankreich. Er zieht jeden Oktober rund 100.000 Besucher an.

apa