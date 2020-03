Tödlicher Unfall bei Expeditionskurs im Nordtiroler Pinztal

Im Zuges eines Expeditionskurses ist es am Samstag im Nordtiroler Pinztal am Taschachferner zu einem tödlichen Unfall gekommen. Zwei niederländische Kursteilnehmer wurden laut Polizeiangaben vom Sonntag Samstagfrüh tot in einem Zelt aufgefunden.