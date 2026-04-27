Ein schwerer Arbeitsunfall hat am Montagvormittag das Trentino tief erschüttert. Dabei kam Martino Debiasi, 30 Jahre alt, Landwirt und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Meano, ums Leben.<BR \/><BR \/>Das Unglück ereignete sich gegen 11 Uhr im Trientner Ortsteil Meano. Nach ersten Erkenntnissen verlor Debiasi aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Traktor. Das landwirtschaftliche Fahrzeug überschlug sich und begrub den Mann unter sich.<BR \/><BR \/>Unmittelbar nach dem Unfall rückten die Freiwillige Feuerwehr Meano, die Berufsfeuerwehr Trient sowie mehrere Ordnungskräfte zum Einsatzort aus. Auch ein Rettungshubschrauber mit Notarztteam wurde alarmiert.<BR \/><BR \/> Trotz des raschen und umfangreichen Einsatzes verliefen die Rettungsversuche erfolglos – für den 30-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.