Ein deutsches Ehepaar war am heutigen Dienstagvormittag mit Mountainbikes im Bereich der Talstation des Ski- und Wandergebiets „Meran 2000“ unterwegs und wollte offenbar in Richtung Falzeben (1.600 Meter) fahren. Kurz vor Mittag kam die Frau jedoch aus bislang ungeklärter Ursache vom Weg ab und stürzte rund 150 Meter eine steile Schlucht hinab. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1316739_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Ehemann setzte sofort den Notruf ab. Daraufhin wurden die Bergrettung Meran sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 1 alarmiert. Vor Ort angelangt, wurde ein Bergretter per Hubschrauber in die Naifschlucht geflogen, um die verunglückte Frau zu bergen. Ihm folgten Notarzt und Sanitäter<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1316742_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Trotz des schnellen Einsatzes kam für die 53-jährige Frau jede Hilfe zu spät – sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Ehemann wurde von der Notfallseelsorge betreut. Der Rettungseinsatz dauerte insgesamt rund zweieinhalb Stunden.