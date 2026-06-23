<BR \/>Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der Dolomitenstraße zwischen Auer und Montan. Der Motorradfahrer, ein Tourist aus München, war gerade in Richtung Auer unterwegs.<BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge setzte er zum Überholmanöver an und prallte dabei heftig gegen ein Fahrzeug, das ihm entgegenkam. Er kam zu Sturz und zog sich tödliche Verletzungen zu. Für den bundesdeutschen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät – er verstarb an Ort und Stelle.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Auer und Montan, das Weiße Kreuz, die Carabinieri sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 1.