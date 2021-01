Der Mann arbeitete allein in seinem Waldstück, als er stürzte und mit dem Kopf hart aufschlug. Zeugen für den Unfall gibt es nicht, deshalb ist unklar, was genau passiert ist.Als die Rettungskräfte um die Mittagszeit am Unfallort eintrafen, kam für den Verunglückten bereits jede Hilfe zu spät.

stol