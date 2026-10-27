Zu dem schweren Unfall, an dem vier Lkw beteiligt waren, kam es gegen 13.45 Uhr. Ein Mensch kam dabei ums Leben.<BR \/><BR \/>Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte rückten umgehend zur Unfallstelle aus. Auch ein Notarzthubschrauber wurde angefordert. Nähere Informationen zum Unfallhergang und zur Identität des Todesopfers liegen bislang nicht vor.<BR \/><BR \/>Die Autobahn musste im betroffenen Abschnitt vorübergehend vollständig gesperrt werden. Alle Fahrzeuge wurden bei Verona Nord von der A22 abgeleitet. Dadurch kam es auch auf den umliegenden Straßen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.