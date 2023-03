Es war kurz nach 17 Uhr, als Alarm geschlagen wurde. In Lichtenberg in Prad am Stilfserjoch hat sich aus noch ungeklärter Ursache ein Traktor überschlagen und den Fahrer unter sich begraben.Die Person ist den schweren Verletzungen erlegen.Zum Unfallhergang und zur Person gibt es noch keine Angaben.Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 3, das Weiße Kreuz, die Feuerwehren Prad, Lichtenberg und Schluderns, sowie die Carabinieri.