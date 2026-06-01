Saus Roveré della Luna dürfte laut ersten Rekonstruktionen einen Fehltritt am Straßenrand gemacht oder einen Schwindelanfall erlitten haben. Aus bisher unbekannter Ursache verlor sie das Gleichgewicht und stürzte rund dreißig Meter eine unbeleuchtete Böschung hinab in ein Waldstück.<BR \/><BR \/>Die Frau war gegen 2 Uhr gemeinsam mit ihrem Partner und einem befreundeten Nachbarn zu Fuß zum Auto unterwegs, nachdem das Musikfestival offiziell beendet worden war. Die drei bewegten sich entlang der Provinzstraße Richtung Manghen-Pass, als sich der Unfall ereignete. Sie gingen offenbar in einer Reihe, die 58-Jährige am Ende. Niemand bemerkte den Sturz unmittelbar.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319319_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Erst ein dumpfes Geräusch aus dem Wald ließ die beiden Begleiter aufschrecken. Als sie sich umdrehten, war die Frau bereits verschwunden. Verzweifelt versuchten sie noch, sie zu rufen und in die Böschung hinabzusteigen, setzten dann aber umgehend den Notruf ab.<BR \/><BR \/>Die Rettungskräfte wurden gegen 2.30 Uhr alarmiert. Feuerwehr, Bergrettung und Carabinieri eilten zum Einsatzort. Aufgrund des steilen Geländes musste der Zugang mit Seilen gesichert werden. Parallel wurde auch ein Rettungshubschrauber mit Notarzt und Sanitätern entsandt.<BR \/><BR \/>Für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie konnte nur noch tot geborgen werden. Nach Freigabe durch die Staatsanwaltschaft wurde der Leichnam in die Leichenhalle des Krankenhauses von Cavalese überstellt.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Veranstaltung gegen 23.30 Uhr beendet worden, viele Besucher hielten sich jedoch noch länger im Bereich auf, bevor sie den Heimweg antraten. Die Unfallstelle ist ein unbeleuchteter Abschnitt entlang der Straße.