Tödlicher Unfall in Passau: Bub weiter in Behandlung

Seine 37 Jahre alte Mutter war am Freitag noch am Unfallort gestorben, seine 11-jährige Schwester erlag später in der Klinik ihren Verletzungen.Der 63 Jahre alte Lkw-Fahrer war auf Liefertour und wollte ersten Polizeierkenntnissen zufolge einem stehenden Bus ausweichen – und fuhr dazu auf den Gehweg.Neben dem 9 Jahre alten Jungen kamen 2 Frauen im Alter von 70 und 45 Jahren ins Krankenhaus. Der 63-jährige Lastwagenfahrer befindet sich nach medizinischer Behandlung nun in Gewahrsam der Polizei.