Tödlicher Unfall: Laut Gutachter alleinige Schuld bei Lieferwagenlenker

Ganze 12,5 Meter hätte der 35-Jährige Zeit gehabt, um abzubremsen. Zu wenig, um einen Zusammenprall zu vermeiden, ist sich Cirpriani sicher.Laut seinen Berechnungen hätte der Motorradfahrer höchstens 25 km/h fahren dürfen. Severino, der in der Folge des Zusammenpralls an seinen schweren Verletzungen starb, sei laut Gutachten zwar mit 75 km/h anstelle der im Baustellenbereich erlaubten 60 km/h unterwegs gewesen. Doch selbst bei Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit hätte er keine Chance gehabt zu bremsen.Dasselbe gilt laut Expertise für die 21-Jährige aus Meran, die mit ihrem Motorrad hinter Severino unterwegs war. Sie hätte zwar 25 Meter zur Verfügung gehabt abzubremsen, aber auch sie hatte keine Chance, den Aufprall auf den Lieferwagen zu vermeiden. Die 21-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.Der Gutachter kommt zum Schluss, dass der Lenker des Lieferwagens, ein 28-Jähriger aus Holland, die alleinige Schuld für den tödlichen Unfall trage. Laut Ermittlungen wollte der Holländer in einem Baustellenbereich auf der Südspur der Brennerautobahn bei Pfatten ein Wendemanöver durchführen. Ihm droht die Anklage wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr („omicidio stradale“).Noch allerdings ist das Beweissicherungsverfahren im Gange, im Zuge dessen die Gutachter an der Reihe sind. Nach der gestrigen Anhörung des Gerichtsgutachters sind bei der nächsten Verhandlung am 18. Mai die Gutachter von Staatsanwaltschaft, Verteidigung sowie der Nebenkläger am Zug. Erst dann wird die Staatsanwaltschaft über eine mögliche Anklageerhebung entscheiden.

em