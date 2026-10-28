„Unsere Tochter hat nie unbesonnen gehandelt“, betonen die Eltern nach dem Verhandlungstag. Wie konnte es trotzdem zum fatalen Unfall kommen? Diese Frage wird wohl erst der verkehrstechnische Gutachter klären können.<BR \/><BR \/>Am 16. März wird Ingenieur Igor Gonnella in den Zeugenstand treten. Der Sachverständige hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft den Unfallhergang rekonstruiert, den Betonmischer untersucht und die Gegebenheiten am Mazziniplatz zum Zeitpunkt des Unfalls analysiert. <BR \/><BR \/>Letzteres ist besonders relevant, weil erst unmittelbar danach eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt wurden, um die Kreuzung, an der sich schon in den vergangenen Jahren immer wieder Unfälle ereignet haben, zu entschärfen. <BR \/><BR \/>Wie berichtet, war Margherita Giordano von einem abbiegenden Betonmischer erfasst worden, als sie gerade dabei war, mit ihrem Fahrrad die Straße an der Ecke Italienallee\/Freiheitsstraße zu überqueren – mit für sie tödlichen Folgen. Der Lenker des Schwerfahrzeuges steht wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr („omicidio stradale“) vor Gericht. Auch dessen Verteidiger Marco Mayr hat einen Gutachter beauftragt – den renommierten Unfallexperten Nicola Dinon. Es ist davon auszugehen, dass dieser über die damalige Sicherheitslage an der Kreuzung einiges zu sagen haben dürfte. <BR \/><BR \/>Gestern hörte Richter David Cognolato drei Zeugen an. Der erste – ein Radfahrer, der in Richtung Mancistraße unterwegs war – erklärte, dass er vom Radweg auf die Kfz-Fahrbahn gewechselt sei, weil es dort früher Grün wurde. Als er losgefahren sei, habe die Ampel auf Grün gestanden – für ihn ebenso wie für den Betonmischer. Könnte also Margherita Giordano möglicherweise zum falschen Zeitpunkt losgefahren sein?<BR \/><BR \/>Ihre Eltern schließen das aus, ihre Tochter habe nie unbesonnen gehandelt. Sie sind gestern aus Neapel angereist. Aus dem Mund von Augenzeugen zu hören, in welchem Zustand diese ihre Tochter vorgefunden hatten, „war sehr schmerzvoll“, sagt Giuseppina Castaldo. <BR \/><BR \/>Beide Zeugen – Rettungssanitäter, die zufällig vorbeigekommen und sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet hatten, bis ihre alarmierten Kollegen eintrafen – hatten erklärt, dass Margherita Giordano am Rücken auf der Straße lag, mit den Beinen noch zwischen den Vorderrädern und dem ersten Paar der Hinterräder des Betonmischers. Sie sei nicht mehr bei Bewusstsein gewesen und habe nicht autonom geatmet. <BR \/><BR \/>„Während dieser Schilderung ist die furchtbare Szene wie ein Film vor meinen Augen abgelaufen“, so Castaldo. Und Salvatore Giordano ergänzt: „Es ist wie eine Wunde, die sich erneut öffnet.“ Trotzdem wollen die Eltern auch an den folgenden Verhandlungstagen nach Bozen kommen. „Das gibt uns unsere Tochter zwar nicht zurück, aber wir ehren damit ihre Erinnerung.“ Vor den Gutachtern sind für den 15. Dezember noch zwei Zeugen der Anklage geladen – ein Passant und eine Ärztin.