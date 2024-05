Tödlicher Unfall mit Rennrad bei Vilpian

Foto: © mairfilms

Der Unfall ereignete sich gegen 15.40 Uhr am Bahnübergang in Vilpian : Laut ersten Informationen war der Mann auf seinem Rennrad auf dem Radweg in Richtung Bozen unterwegs, als er bei einer Kreuzung mit einem Pkw zusammenstieß.Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unfallort.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Vilpian , die Carabinieri, das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Notfallseelsorge. Die Straße musste für längere Zeit für den Verkehr gesperrt werden.