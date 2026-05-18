<BR \/>Der Vorfall ereignete sich kurz nach 8 Uhr. Weitere Informationen zu den Umständen wurden bislang nicht bekannt gegeben. Ab 8.30 Uhr wurde die Bahnlinie gesperrt, was unmittelbare Auswirkungen auf den Zugverkehr hatte.<BR \/><BR \/>Entlang der Strecke kommt es zu Zugausfällen und erheblichen Verspätungen. Die Einschränkungen betreffen die Verbindungen auf der Brennerlinie.<BR \/><BR \/>Reisende werden gebeten, sich vor der Abfahrt über den aktuellen Stand ihres Zuges und mögliche Änderungen im Fahrplan zu informieren, da weiterhin mit Behinderungen im Bahnverkehr gerechnet werden muss.