Der fatale Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf der Grödner-Joch-Straße, in der Nähe des „Hotel Chalet Gerard“. Ersten Angaben zufolge war das Motorrad mit den beiden tschechischen Touristen an Bord gegen eine Leitplanke gekracht. Der Aufprall war heftig: Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Polytrauma ins Spital gebracht.<BR \/><BR \/>Ihr Begleiter hingegen erlitt so schwere Verletzungen, dass er von den Einsatzkräften reanimiert werden musste. Die Reanimationsversuche blieben jedoch zwecklos, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Nähere Details zum Unfallhergang sind derzeit nicht bekannt.<BR \/><BR \/>Der betroffene Straßenabschnitt ist derzeit aufgrund des Einsatzes komplett gesperrt, Autofahrer müssen daher mit Verzögerungen rechnen. Vor Ort im Einsatz stehen die Freiwillige Feuerwehr von Wolkenstein, die Carabinieri, die Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Aiut Alpin sowie das Weiße Kreuz.<BR \/><BR \/>Es ist bereits der zweite fatale Motorradunfall innerhalb kurzer Zeit: Erst am gestrigen Donnerstag kam es in Mühlbach zu einem tödlichen Motorradunfall ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/muehlbach-motorradfahrer-stirbt-bei-crash-mit-pkw" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).