Tödlicher Zeckenstich im Pustertal

Der Mann war angeblich nicht außerhalb von Südtirol unterwegs gewesen und dürfte in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung oder jedenfalls im Pustertal von einer Zecke gestochen worden sein.Es soll sich um den ersten FSME-Toten im Pustertal handeln. An FSME starben bisher nur sehr wenige Menschen in Südtirol: 2016 gab es unter den 14 Erkrankten ein Todesopfer.Wie Sie sich im Falle eines Zeckenbisses verhalten müssen und alles Wissenswerte zum Thema Zecken in Südtirol finden Sie im Video.

hof