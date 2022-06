Tödlicher Zusammenprall auf den Gleisen: Zugverbindung unterbrochen

Die Zuglinie in den Vinschgau ist unterbrochen: Am frühen Freitagmorgen ist es auf der Höhe der Tschirlander Brücke in der Gemeinde Naturns zu einem folgenschweren Zusammenprall gekommen. Eine Person verlor ihr Leben. Die genauen Umstände sind unklar.