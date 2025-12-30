Das Schneebrett bestand aus älteren Triebschneeansammlungen, die sich am 24. Dezember sowie in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember gebildet hatten. <BR \/><BR \/>Als Schwachschicht kommen sowohl die Oberfläche der Altschneedecke mit kantig aufgebauten Kristallen als auch die fragmentierten Niederschlagsteilchen des Schneefalls vom 24. Dezember in Betracht.<h3>\r\nTödliches Unglück vor den Augen der Ehefrau<\/h3>Wie STOL berichtet hat, hat sich gestern in Rein in Taufers ein tragisches Bergunglück ereignet. Bei einem Lawinenabgang am Riesernock verlor ein 52-jähriger Mann aus Ungarn sein Leben. Er war mit seiner Frau unterwegs, die unverletzt blieb <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ahrntal-mann-stirbt-unter-lawine" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b>