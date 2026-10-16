Die Ermittler verfolgen die Hypothese, dass das Gift nicht über das Internet beschafft, sondern aus Rizinuspflanzen in der näheren Umgebung gewonnen und in Handarbeit verarbeitet worden sein könnte. Wie die italienische Zeitung „La Repubblica“ berichtet, haben Beamte der Kriminalpolizei in Campobasso mehrere Rizinuspflanzen zwischen Riccia und dem Ufer des Occhito-Sees an der Grenze zwischen Molise und Apulien entdeckt.<BR \/><BR \/>Der Fund könnte für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Zwischen August und Oktober bilden die Pflanzen Samen aus, aus denen Ricin gewonnen werden kann. Die Ermittler prüfen deshalb, ob das Gift für die tödliche Vergiftung tatsächlich aus Pflanzen aus dieser Gegend stammen könnte.<BR \/><BR \/>Ein weiteres Detail könnte für diese Hypothese sprechen: Das Institut Maugeri in Pavia stellte in den Blutproben der beiden Opfer eine hohe Rizinkonzentration fest. Ob das verwendete Gift tatsächlich aus den entdeckten Pflanzen gewonnen wurde und auf welche Weise es verarbeitet worden sein könnte, ist allerdings noch ungeklärt.<h3>\r\nWarum wurde das Handy von Gianni Di Vita nicht forensisch untersucht?<\/h3>Eine weitere offene Frage betrifft Gianni Di Vita, den Ehemann von Antonella und Vater von Sara. Sein Mobiltelefon wurde bislang keiner forensischen Datensicherung unterzogen. Anders als bei dem Handy seiner älteren Tochter Alice, die die Vergiftung überlebte: Dieses wurde bereits in einer frühen Phase der Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft gesichert.<BR \/><BR \/>Nach Informationen von „La Repubblica“ sahen die Ermittler bislang offenbar keinen Anlass, auch das Gerät von Gianni Di Vita forensisch auszuwerten.<BR \/><BR \/>Unterdessen untersuchen die Ermittler die Nachrichten auf dem Mobiltelefon von Antonella Di Ielsi. Sie gleichen die darin enthaltenen Informationen mit den Aussagen von mehr als 200 Zeugen ab, die bei der Polizei vernommen wurden. Ziel ist es, die persönlichen Beziehungen der getöteten Frau genauer zu rekonstruieren und mögliche Hinweise auf das Motiv zu finden.<h3>\r\nWer sollte ursprünglich vergiftet werden?<\/h3>Auch die Frage nach dem eigentlichen Ziel der Tat ist noch nicht abschließend geklärt. Zeitweise war die Vermutung aufgekommen, das Gift könnte für Gianni Di Vita bestimmt gewesen sein. Die Leiterin der Staatsanwaltschaft Larino, Elvira Antonelli, wies diese Darstellung gegenüber La Repubblica jedoch entschieden zurück: „Fantasien. Das ist keine unserer Hypothesen.“<BR \/><BR \/>Nach der von der Zeitung dargestellten Ermittlungsrichtung könnte Antonella Di Ielsi das eigentliche Ziel des mutmaßlichen Verbrechens gewesen sein. Ob auch ihre Tochter Sara gezielt vergiftet werden sollte, ist bislang offen.<BR \/><BR \/>Die Ermittler gehen zudem möglichen persönlichen Motiven nach. Dabei werden auch länger zurückliegende Bekanntschaften und Beziehungen aus dem Umfeld von Gianni Di Vita untersucht. In diesem Zusammenhang werden unter anderem Monia, eine Mathematiklehrerin, und Laura Di Vita, eine Cousine des Mannes und Lehrerin für sonderpädagogische Förderung, erwähnt.<BR \/><BR \/>Die Überprüfungen an den Schulen, an denen die beiden Frauen tätig sind, dienen der Suche nach möglichen digitalen Spuren. Aus diesen Maßnahmen allein lässt sich jedoch keine Beteiligung an der Tat ableiten. Eine persönliche oder strafrechtliche Verantwortung der genannten Frauen ist damit nicht belegt.<h3>\r\n200 Schulcomputer im Visier der Ermittler<\/h3>Besondere Aufmerksamkeit gilt inzwischen den digitalen Spuren. Die Ermittler versuchen, einen Nutzer zu identifizieren, der seit August auf der Internetplattform Reddit nach Informationen über Rizin und dessen Verwendung gesucht haben soll. Dabei soll sich der Nutzer als Schriftsteller ausgegeben haben.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft möchte klären, ob sich diese Online-Aktivitäten auf Internetverbindungen zurückführen lassen, die in vier Schulen genutzt wurden. Dafür wurden Untersuchungen an rund 200 Computern angeordnet.<BR \/><BR \/>Zum Einsatz kommt eine von Experten der italienischen Staatspolizei entwickelte Software, die gezielt nach bestimmten Schlüsselwörtern sucht. Neben Begriffen rund um Rizin interessieren sich die Ermittler auch für Suchspuren zu chemischen Substanzen wie Ammoniumsulfat, Natriumsulfat und Hexan. Sie wollen herausfinden, ob sich auf den Geräten Hinweise auf Recherchen zur Giftbeschaffung oder auf eine mögliche Verarbeitung des Stoffes finden lassen.<h3>\r\nErmittlungen am Gymnasium in Riccia<\/h3>Nach den Überprüfungen an der landwirtschaftlichen Fachschule in Riccia, an der der Ehemann von Monia als Labortechniker arbeitet, nahmen die Spezialisten der Polizei auch die 21 Computer des naturwissenschaftlich ausgerichteten Gymnasiums in derselben Gemeinde unter die Lupe. Untersucht wurden dabei auch Geräte im Lehrerzimmer.<BR \/><BR \/>Monia, die an der Schule Mathematik unterrichtet, verfügt laut La Repubblica zudem über Kenntnisse im IT-Bereich. Vor fünf Jahren war sie als Betreuerin für den Informatik-Ausbildungsdienst des Gymnasiums tätig. Während der Durchsuchungen war sie nicht in der Schule anwesend.<BR \/><BR \/>Computer wurden bei diesen Maßnahmen nicht beschlagnahmt. Die Ermittler stellten fest, dass die Internetverbindungen über einen gemeinsamen Server laufen, auf den Lehrkräfte und Schüler mit persönlichen Zugangsdaten zugreifen. Die relevanten Daten wurden kopiert und sollen nach Abschluss der Erhebungen ausgewertet werden.<BR \/><BR \/>Die digitalen Untersuchungen erstrecken sich außerdem auf das klassische Gymnasium in Campobasso, das Sara und Alice Di Vita im vergangenen Schuljahr besuchten, sowie auf die Schule für Geistes- und Sozialwissenschaften in Casacalenda, an der Laura Di Vita arbeitet.<h3>\r\nDie entscheidenden Antworten stehen noch aus<\/h3>Die Ermittlungen zum Tod von Antonella Di Ielsi und ihrer Tochter Sara konzentrieren sich damit auf mehrere bislang ungeklärte Fragen: Woher stammte das verwendete Rizin? Wer recherchierte im Internet nach dem Gift? Lassen sich diese Aktivitäten bestimmten Personen oder Geräten zuordnen? Und welches Motiv könnte hinter der Tat stehen?<BR \/><BR \/>Die Untersuchungen der Pflanzenbestände, Mobiltelefone und Schulcomputer sollen helfen, die Abläufe vor der Vergiftung zu rekonstruieren. Bislang handelt es sich jedoch um Ermittlungsansätze und zu überprüfende Hypothesen. Ob die mutmaßliche Herstellung des Gifts in der Region, die Internetrecherchen oder die ausgewerteten digitalen Daten tatsächlich zur Identifizierung des Täters führen, bleibt abzuwarten.