Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr in der Rittner Fraktion Wangen, in der Sonnenstraße. Der 70-Jährige war in der Garage seines Wohnhauses aus bisher unbekannter Ursache unter eine Drehbank geraten. <BR \/><BR \/>Dabei erlitt er tödliche Verletzungen, trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte starb der Rentner noch an der Unfallstelle. <BR \/><BR \/>Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Erhebungen. Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Wangen sowie der Rettungsdienst samt Notarzt.