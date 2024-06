Töll: 2 Autos krachen frontal zusammen – 3 Personen verletzt

Foto: © FFW

Zu dem folgenschweren Zusammenprall kam es gegen 4.30 Uhr in der Früh: Unweit der Tankstelle Töll stießen ein Pkw und ein Lieferwagen frontal zusammen. Die beiden Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt.Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt: Zunächst ging man davon aus, dass mehrere Personen in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt geblieben waren. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Töll und Rabland allerdings fest, dass die 3 Insassen sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen hatten befreien können. Alle 3 sind bei dem Unfall verletzt worden, glücklicherweise aber nicht schwer.Die Sanitäter des Weißen Kreuz samt Notarzt kümmerten sich um die Verletzten, die Wehrleute erledigten die Aufräum- und Sicherungsarbeiten vor Ort.Im Einsatz standen zudem die Carabinieri