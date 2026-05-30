<BR \/>Gegen 5.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Samstagmorgen alarmiert. Ein Pkw war von der Vinschgauer Straße abgeraten und in den Zielbach gestürzt. Den Unfall bemerkt hatte zuerst das Personal des Weißen Kreuzes Naturns, das zufällig vorbeifuhr.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318620_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Sanitäter setzten sofort die Rettungskette in Gang – sie untersuchten den einheimischen Lenker des abgestürzten Fahrzeugs, der keiner weiteren medizinischen Behandlung bedurfte und darum auch nicht ins Krankenhaus musste. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318623_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Indes rückte die Freiwillige Feuerwehr Töll mit sieben Mann an und forderte die Unterstützung der Wehrleute von Naturns, um den Kleinwagen zu bergen. <BR \/><BR \/>Mithilfe eines schweren Rüstfahrzeugs gelang es den Einsatzkräften, den Pkw wieder auf die Straße zu bringen. Vor Ort waren auch die Carabinieri von Partschins, die die Untersuchungen zu Unfallursache und -hergang aufnahmen.