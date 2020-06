Tönnies versorgt auch Südtirol mit Fleisch – MPreis stoppt Lieferungen

MPreis sperrt Fleisch-Lieferungen von Tönnies und Auslieferung der Bestände.

Man habe Tönnies-Fleisch für die Wurstproduktion verwendet. Nun wurden sowohl Anlieferung durch das von einem Corona-Ausbruch betroffene Unternehmen als auch Auslieferung restlicher Bestände gesperrt. pic.twitter.com/eizvI4XJCK — Markus Wilhelm (@dietiwag) June 22, 2020

Der Lebensmittelhändler MPreis ist mit 267 Filialen neben den 5 Bundesländern Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, Oberösterreich auch in Südtirol vertreten.Man habe Tönnies-Fleisch für die Wurstproduktion verwendet, erklärte die Tiroler Supermarktkette auf Twitter, nachdem der Ötztaler Blogger Markus Wilhelm ein Foto eines Tönnies-Lkw bei der Anlieferung zu MPreis gepostet hatte.„Für die Wurstproduktion wird neben österreichischem Fleisch auch qualitätsgeprüftes Fleisch aus Deutschland verwendet, hier war die Firma Tönnies einer der Lieferanten. Die Firma Tönnies wurde letzte Woche als Lieferant gesperrt“, schrieb die Supermarktkette auf Twitter.Zudem sei das Foto, das offenbar von der MPreis-Homepage selbst stammen dürfte, etwa ein Jahr alt. Wilhelm erwiderte daraufhin, dass das Foto vom 18. Mai 2020 stamme.Das Zentrum des Corona-Ausbruchs bei Tönnies liege nach den neuesten Aussagen des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen Armin Laschet (CDU) in der Fleischzerteilung. In dieser Abteilung gebe es die meisten Infizierten, sagte Laschet am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Von 1553 positiv getesteten Mitarbeitern seien nur 24 aus anderen Bereichen als der Fleischzerteilung, so Laschet.Im Schlachtereibetrieb Tönnies wurde die Produktion eingestellt. Dies habe laut Medienberichten auch direkte Auswirkungen auf die Speckwirtschaft in Südtirol. Denn: 6 Prozent des Südtiroler Specks werden mit Tönnies-Fleisch produziert.Nach dem massiven Corona-Ausbruch bei Tönnies schränken die Behörden das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh wieder massiv ein. Erstmals in Deutschland werde ein Landkreis wegen des Corona-Infektionsgeschehens wieder auf die Schutzmaßnahmen zurückgeführt, die noch vor einigen Wochen gegolten hätten.

apa/stol