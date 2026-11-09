Was sie in die Schweiz verschlagen hat und wie Völkerverständigung durch den Magen geht, erzählt sie im Interview.<BR \/><BR \/><b>Frau Raffl, was hat Sie aus dem Hinterpasseier in die Schweiz verschlagen?<\/b><BR \/>Sigrid Raffl: Also ich habe die Krankenpflege-Ausbildung an der Claudiana absolviert und mein Ziel war, auf der Intensivstation zu arbeiten. Aber es gab keine Stelle und auch keine Weiterbildungsmöglichkeit oder anders gesagt: Mir ging das alles zu langsam. Also bin ich vor zehn Jahren auf Arbeitssuche in die Schweiz. In St. Gallen wurde ich fündig, habe eine zweijährige Zusatzausbildung gemacht und bilde jetzt selbst junge Kollegen aus.<BR \/><b><BR \/>Fehlt Ihnen Ihr Passeier?<\/b><BR \/>Raffl: ,Plott geaht mir schon o‘, aber ich habe jetzt zwei Heimaten, wobei meine Heimat im Passeier immer meine erste bleiben wird.<BR \/><BR \/><b>Und wie kamen Sie aufs Kochen?<\/b><BR \/>Raffl: Meine Familie ist bekannt dafür, dass sie sehr gastfreundlich ist, gerne Freunde einlädt und für sie kocht. Und meine Schweizer Kollegen sind begeistert, wenn ich etwas aus meiner Heimat koche.<BR \/><BR \/><b>Was kochen Sie da so?<\/b><BR \/>Raffl: Knödel, Südtiroler Krapfen, Gerstsuppe, Pasta, Pizza, Lasagne, Apfelstrudel usw. Vor drei Jahren sind wir nach Herisau umgezogen, das ist etwa zehn Kilometer von St. Gallen entfernt und da habe ich halt geschaut, wie ich mich integrieren kann. Kollegen haben ein Lokal, einen Barbetrieb, übernommen und da wird einmal gekocht oder gegrillt. Am Freitag findet ein Jassturnier statt, das ist wie das Watten bei uns. Und da kam die Idee auf, dass ich da kochen könnte. Der, der mitverantwortlich ist, war selbst als Kind jedes Jahr in Südtirol auf Urlaub. Anfangs dachte ich, das sei eine Schnapsidee, und hab das nicht so ernst genommen.<BR \/><BR \/><b>Aber jetzt steht der Abend vor der Tür und das Jass Beizli (Kneipe, Anm. d. Red.) lädt zum Südtiroler Abend. Mit wie vielen Gästen rechnen Sie?<\/b><BR \/>Raffl: 50 Leute kommen an einem normalen Abend, aber wir rechnen mit rund 100. <BR \/><BR \/><b>Wie lange sind Sie denn schon am Planen?<\/b><BR \/>Raffl: Sicher schon seit zwei Monaten. ,A bissl‘ aufgeregt bin ich schon. Ich möchte einfach, dass das Törggelen authentisch ist.<BR \/><BR \/><b>Ist das Törggelen den Schweizern überhaupt ein Begriff?<\/b><BR \/>Raffl: Ja, das Törggelen ist beliebt und den meisten ein Begriff. Viele kennen es, weil sie bei uns Urlaub gemacht haben. Und Törggelen ist etwas, das man hier nur in sehr wenigen Lokalen kriegt.<BR \/><b><BR \/>Und was tischen Sie beim Südtiroler Törggele-Abend auf?<\/b><BR \/>Raffl: Einen Törggele-Teller mit Speckknödeln, Sauerkraut, Selchfleisch und Hauswurst. Fleisch und Kraut und auch das Knödelbrot – ich brauche fünf Kilo – kommen aus meiner Heimat. Mein Onkel ist Metzger. Es gibt entweder Speck- oder Kasknödel und die Krapfen macht mir meine Kusine in St. Leonhard und eine andere Kusine bringt die mir. Natürlich gibt es auch Kastanien und den Apfelstrudel macht mir eine Freundin aus Meran. Ein Cousin, der wohnt auch hier, der hilft mir beim ,Knödl-drahnen‘.<BR \/><BR \/><b>Sie müssen den Abend also nicht alleine stemmen?<\/b><BR \/>Raffl: Nein. Und alle, die mir helfen, kriegen einen blauen Schurz. <BR \/><BR \/><b>Soweit alles vorbereitet. Fehlt noch was?<\/b><BR \/>Raffl: Ich hätte gerne noch ,a Musig‘ und probiere, einen Ziehorgelspieler aus Psaier zu bekommen. Schauen, ob es klappt.