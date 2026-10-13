Der heute 56-jährige Egger hat nicht vor, nach Südtirol zurückzukehren: Er wird weiterhin auf Sardinien leben, wo er einen Großteil seiner Haft verbracht hat und heute als Landwirt arbeitet.<BR \/><BR \/>Der Fall geht auf den 12. Juni 1997 zurück, als Egger, damals 27 Jahre alt, eine Filiale der Sparkasse in Meran überfiel. Während seiner Flucht wurde er von Zamperini gestellt, der sich zu diesem Zeitpunkt außer Dienst befand. Zwischen den beiden kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der sich ein Pistolenschuss löste, der den Carabiniere auf der Stelle tötete. Egger gelang die Flucht, und er blieb lange Zeit untergetaucht, wodurch er sich den Spitznamen „Rambo von Laurein“ einhandelte. Schließlich wurde er in Limone am Gardasee gefasst und zu 33 Jahren Haft verurteilt.<h3>\r\n„Für das, was er getan hat, muss er die Verantwortung übernehmen“<\/h3>Die Nachricht von seiner Haftentlassung wurde von der Tageszeitung veröffentlicht, nachdem Rai Südtirol eine Dokumentation von Rudy Kaneider und Erich Grünbacher ausgestrahlt hatte. <BR \/><BR \/>In dem Film kommt auch Bernhard Egger, Florians Bruder, zu Wort. Er schildert, wie sehr die Tragödie die Familie geprägt hat. Bernhard zufolge hatte sich das Leben seines Bruders nach einem Verkehrsunfall verändert, bei dem dieser einen Fußgänger angefahren und getötet hatte. Darauf folgten der Entzug des Führerscheins und Schulden in Höhe von mehr als 100 Millionen Lire, bevor es 1997 zu dem Raubüberfall kam.<BR \/><BR \/>„Für das, was er getan hat, muss er die Verantwortung übernehmen“, erklärt Bernhard Egger und erinnert damit an die Haltung, die die Familie stets vertreten hatte. Erst im Jahr 2022 hatten die Brüder Florian im Gefängnis besucht. „Bei dieser Gelegenheit hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass er sich verändert hatte“, erzählt er.<BR \/><BR \/>Anschließend erinnert er sich an ihre Mutter, die ihre Söhne gebeten hatte, Florian nicht im Stich zu lassen. „Mama hatte recht“, schließt Bernhard. Er ist überzeugt, dass jeder Mensch eine zweite Chance bekommen sollte.