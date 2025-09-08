<BR \/>Die Bärin F36 wurde am 27. September 2023 im Bondonetal in der Gemeinde Sella Giudicarie aufgefunden. Das Tier war infolge eines Schusses verendet, am Körper waren Bleispuren festgestellt worden. <BR \/><BR \/>Nach einer Anzeige einer Tierrechtsorganisation wollte die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren ursprünglich zu den Akten legen, nach einem Einspruch der Tierschützer verfügte der U-Richter aber die zwangsweise Anklageerhebung.<BR \/><BR \/>Jetzt hat die Staatsanwaltschaft die Einleitung des Hauptverfahrens gegen die beiden Jäger beantragt, denen vorgeworfen wird, die Bärin erlegt zu haben. Die beiden Männer sollen sich zum Zeitpunkt, als das Tier erlegt wurde, in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben, wie die Ortung ihrer Handys ergeben haben soll.<h3>\r\nVorwurf: Bärin ohne Grund getötet<\/h3>Die Vorverhandlung ist für den 9. Februar 2026 angesetzt. Die Jäger müssen sich wegen Tötung eines Tieres aus Grausamkeit und ohne Grund (Art. 110 & 544-bis StGB) verantworten. <BR \/><BR \/>„Die Jäger sollen die Bärin mit einem Gewehr erschossen haben, obwohl keinerlei Gefahr für sich selbst oder Dritte bestanden hat“, heißt es seitens der Tierrechtler von LEAL. „Das Tier legte kein aggressives Verhalten an den Tag.“<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>