<b>Herr Fiung, was bedeutet Familie für Sie?<\/b><BR \/>Toni Fiung: Familie ist für mich der kostbarste Ort des Menschseins. Hier machen wir die Erfahrung, dass wir dazugehören, dass wir geliebt werden und willkommen sind. Für Kinder bedeutet Familie Sicherheit. Aus dieser Erfahrung wachsen Vertrauen und die Zuversicht, dass das Leben trägt. Aber auch Erwachsene wachsen in der Familie. Sie lernen, Verantwortung zu übernehmen, sich auf andere einzulassen und an Beziehungen zu reifen.<BR \/><BR \/><b>Worauf sollte am Internationalen Tag der Familie aufmerksam gemacht werden?<\/b><BR \/>Fiung: Dieser Tag sollte daran erinnern, dass Familie nicht selbstverständlich ist. Sie ist etwas Kostbares, aber auch eine anspruchsvolle Aufgabe. Wer sich für Familie entscheidet, übernimmt Verantwortung für Beziehungen, für Kinder und für die Zukunft unserer Gesellschaft. Der heutige Tag lädt uns ein, den Wert von Familie zu würdigen und besonders die Liebe als das tragende Herz der Familie in den Blick zu nehmen.<BR \/><BR \/><b>Das bedeutet?<\/b><BR \/>Fiung: Paare, die sich für Familie entscheiden, treffen eine bedeutsame Wahl. Sie sagen Ja zu einer Form von Verbundenheit, die weit über sie selbst hinausreicht. Sie schaffen einen Ort, an dem Kinder Vertrauen, Zugehörigkeit und Geborgenheit erleben können. Zugleich leisten sie einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft, weil in Familien grundlegende menschliche Fähigkeiten wachsen: lieben, teilen, Konflikte bewältigen und Verantwortung übernehmen.<BR \/><BR \/><b>Was heißt es, sich heute für Familie zu entscheiden?<\/b><BR \/>Fiung: Es bedeutet, sich auf einen lebendigen Entwicklungsprozess einzulassen. In engen Beziehungen begegnen wir nicht nur den Stärken des anderen, sondern auch unseren eigenen Verletzlichkeiten. Gerade darin liegt die Chance, innerlich zu wachsen und miteinander zu reifen.<BR \/><BR \/><b>Warum ist diese Entscheidung so bedeutsam?<\/b><BR \/>Fiung: Weil Familie uns erfahren lässt, dass wir nicht allein sind. In einer Zeit, in der vieles unsicher und vorläufig erscheint, ist diese Erfahrung von Verlässlichkeit und Zugehörigkeit von unschätzbarem Wert.<BR \/><BR \/><b>Welche Verantwortung hat die Gesellschaft gegenüber Familien?<\/b><BR \/>Fiung: Eine sehr große. Familie ist weit mehr als eine private Angelegenheit. In ihr entstehen jene inneren Bilder von Vertrauen und Sicherheit, die Menschen ein Leben lang begleiten. Eine Gesellschaft, die den Wert von Familie erkennt, schafft Bedingungen, in denen Familien gut leben können: durch Wertschätzung von Care-Arbeit, familienfreundliche Arbeitsmodelle, gute Betreuungsangebote und leicht zugängliche Unterstützung. <BR \/><BR \/><b>Warum ist Unterstützung für Familien so wichtig?<\/b><BR \/>Fiung: Weil Familie viel Kraft, Zeit und Verbindlichkeit erfordert. Eltern leisten täglich Erstaunliches: Sie kümmern sich um Kinder, gestalten Beziehungen, trösten, organisieren und tragen Verantwortung. Familien sollten mit dieser Aufgabe nicht allein gelassen werden.<BR \/><BR \/><b>Was möchten Sie Eltern zum Internationalen Tag der Familie mit auf den Weg geben?<\/b><BR \/>Fiung: Vergesst euch als Paar nicht. Eure Beziehung ist das Herz der Familie. Wenn ihr euch immer wieder neu begegnet, einander zuhört und euch mit Wertschätzung betrachtet, schenkt ihr euren Kindern ein tiefes Gefühl von Sicherheit.