Südtiroler Studenten: Top-Studienplatz, aber keine Wohnung

In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Zahlreiche Südtiroler zieht es in die verschiedensten Studentenstädte. Aber die Wohnungssuche bereitet jetzt einigen Studenten noch große Sorge.So auch Felix Torggler aus Barbian. Er beginnt am Montag sein Master-Studium in Bologna. Eine Wohnung oder einen Heimplatz hat er allerdings noch nicht. Bologna ist als italienische Studentenstadt sehr bekannt. Allerdings auch dafür, dass es dort zu viele Studenten und zu wenig Wohnungen gibt. Wo Felix ab Montag schlafen wird, weiß er noch nicht genau. „Wenn ich gar nichts finde, schlafe ich im Dachzelt auf meinem Auto und dusche nach dem Training im Fitnessstudio“, sagt er scherzhaft.Auch für Magdalena Demetz aus Sëlva/Wolkenstein war die Wohnungssuche nicht einfach. Die 23-Jährige studiert Komposition in Zürich.Bei der Südtiroler HochschülerInnenschaft laufen die Telefone kurz vor Studienbeginn heiß: Viele Studenten melden sich wegen der Herausforderung, ein WG-Zimmer oder einen Heimplatz zu finden. Das Problem mit der Wohnungssuche habe in den letzten 2 Jahren besonders zugenommen, betont der Vorsitzende Julian Nikolaus Rensi. Dabei kommt es auch vor, dass Studenten ihren Studienplatz nicht annehmen können, weil sie keine leistbare Unterkunft finden.Besonders schlimm sei die Situation in den deutschen Großstädten München, Berlin und Hamburg. In München sei der Drang auf den Wohnungsmarkt bereits so stark, dass Notunterkünfte für Studierende in Turnhallen eingerichtet wurden.In Österreich sei die Situation aktuell noch etwas besser. Aber auch in Innsbruck – wo es besonders viele Südtiroler hinzieht – seien die Wohnungspreise in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Dort zahlt man für ein privates Einzelzimmer aktuell um die 500 Euro.Auch das Thema der erhöhten Mietpreise bereitet einigen Studenten bereits Sorgen. In Salzburg etwa sind einige bereits von einer Mieterhöhung betroffen. So richtig werde sich das Problem der Mieterhöhungen aufgrund der steigenden Energiepreise wohl erst im Laufe des Studienjahres zeigen, befürchtet Rensi.Aufgrund der steigenden Energiepreise rechnet man in einigen deutschen Studentenheimen beispielsweise mit Preissteigerungen von bis zu 40 Prozent.Hinzu kommen Teuerungen in allen Lebensbereichen. Viele Studierende werden nun von finanzieller Ungewissheit geplagt.Besonders problematisch an der aktuellen Situation sei, dass viele Jugendliche abgeschreckt würden, in das Uni-Leben zu starten, weil ihnen bewusst sei, mit welchen Preisen ein Studium verbunden ist und wie schwierig es sei, eine Unterkunft zu finden, weiß er.Ein erstes Aufatmen gibt es allerdings: Seit Mittwoch ist fix, dass die Studienbeihilfen erhöht werden. Während der Mindestbetrag im Vorjahr noch bei 1400 Euro pro Jahr lag, gibt es seit diesem Jahr mindestens 1680 Euro. Der Höchstbetrag ist hingegen von 5800 auf 6960 Euro pro Jahr gestiegen.„Das ist ein wichtiger Schritt“, freut sich Rensi. Aber es gebe in den nächsten Jahren noch einiges zu tun, weiß der Vorsitzende der Südtiroler HochschülerInnenschaft: „Auch wer den Höchstbetrag erhält, kann für die Finanzierung des Studiums nicht alleine auf das Instrument der Studienbeihilfe zurückgreifen, sondern muss nebenbei arbeiten.“ In Österreich sei die Studienhilfe hingegen deutlich höher und sie werde monatlich ausbezahlt.Wer für das anstehende Wintersemester noch keine Unterkunft gefunden hat, dem rät Rensi, zu den verschiedenen sh-Außenstellen Kontakt aufzunehmen. „Diese können Empfehlungen geben, wo man nachschauen kann, und haben oft auch private Tipps. Außerdem kann man um eine sh-Mitgliedschaft ansuchen und das Angebot der Kurzzeitübernachtungen für Wohnungsbesichtigungen nutzen. In Innsbruck hat man als Mitglied beispielsweise das Recht, 3 Nächte bei der sh zu übernachten.“Abschließend rät der Vorsitzende: „Geduld haben, alle möglichen Seiten durchforsten und auch bereit sein, erstmal nicht in der idealen Wohnkonstellation zu landen.“