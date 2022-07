Tor kurzgeschlossen, Schlösser geknackt, Räder gestohlen

Die Elektronik des Garagentores haben die Einbrecher einfach außer Gefecht gesetzt.

Anschließend bohrten die Einbrecher die einzelnen Garagenboxen-Tore an und öffneten diese.

„Sie haben das große elektrische Garagentor kurzgeschlossen und es so öffnen können“, berichtet einer der Bestohlenen. Einmal in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses, bohrten die Einbrecher die Tore der einzelnen Garagenboxen an. „Da haben sie hineingeschaut und die Tore mit einem Haken geöffnet, als sie die Räder entdeckt hatten.“3 Tore öffneten die Einbrecher auf diese Weise: „In einer Garage war ein Mountainbike, mir und meinem Nachbarn haben sie je ein E-Bike gestohlen“, berichtet der Geschädigte, der anonym bleiben will. Er mutmaßt, dass es die Kriminellen gezielt auf Räder abgesehen hatten. „Das Auto meines Nachbarn und alles andere von Wert, das in der Garage war, haben sie nicht beachtet. Nicht einmal das Ladegerät meines E-Bikes haben sie mitgenommen.“Sein Rad sei für die Diebe jedenfalls unbenutzbar, sagt er: „Eine Sicherheitsvorrichtung, die ich vorsorglich aktiviert hatte, verhindert die Motor-Unterstützung bei der Benutzung. Sie werden damit also nicht viel anfangen können.“Der Schaden ist dennoch hoch: Mehrere Tausend Euro seien die Räder wert gewesen, schätzt er. Den Diebstahl haben die Betroffenen bei den Carabinieri gemeldet. „Vielleicht haben die Kameras am Dorfeingang ja etwas Nützliches aufgezeichnet“, hofft der Geschädigte. Die Ermittlungen laufen.