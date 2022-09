Tornado am Gardasee: Noch unklar, ob Boote im Wasser waren

Der Wirbelsturm hat für großes Aufsehen gesorgt. Glücklicherweise traf er nicht auf das Ufer. - Foto: © ANSA / Sandro Benedetti

Nicht nur der Wirbelsturm hat die Menschen am Gardasee heute erschreckt, zusätzlich gab es am Veroneser Ufer sehr starken Regen mit Hagel. Besondere Schäden wurden nicht gemeldet, aber starke Verkehrsbehinderungen, weil alle Fahrzeuge wegen der schlechten Sichtverhältnisse anhalten mussten.Ein heftiger Wolkenbruch traf in der Nacht das Gebiet von Como und verursachte Erdrutsche und Überschwemmungen, ebenso wie in Torno und Blevio in Como, die bereits im Juli und vor einem Jahr von Unwettern heimgesucht worden waren.Der Ort am Comer See wurde von Flüssen aus Schlamm und Schutt überschwemmt. Bulldozer sind im Einsatz und räumen Häuser und Straßen. Eine Schlammlawine hat Blevio (knapp über tausend Einwohner) getroffen. „Das Wasser ist überall eingedrungen“, berichtet ein Zeuge der Nachrichtenagentur Ansa. „Eine Stunde Regen hat ein Chaos verursacht.“ Die Feuerwehr und der Zivilschutz waren im Einsatz.Auch in Como sind Straßen wegen Erdrutschen und Überschwemmungen gesperrt.