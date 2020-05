Toskana: Covid-Intensivstation schließt nach 65 Tagen

Oggi, dopo 65 giorni, chiude una delle due terapie intensive covid di CareggiSeguici su #NurseTimes - Quotidiano d’informazione sanitaria #NURSEtimesxLitalia Pubblicato da NurseTimes su Martedì 19 maggio 2020

Sie tragen zwar Gesichtsmasken, aber das fröhliche Lachen ist deutlich in den Augen zu sehen: Nach 65 Tagen haben sich am Montag Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern einer der Covid-19-Intensivstationen in Careggi, Toskana zu einem Abschiedsfoto versammelt.Dort konnte die Station am Universitätskrankenhaus nach 65 Tagen geschlossen werden, nachdem die Zahl der Patienten deutlich gesunken war.In Careggi gab es zeitweise 4 Covid-19-Intensivstationen, am Montag wurde nun die dritte geschlossen.Sollte die Zahl der Covid-19-Patienten wieder ansteigen, steht am Universitätskrankenhaus in Careggi weiterhin eine Covid-Klinik bereit.

liz