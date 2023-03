Toskana: Flüssiggas-Schiff in Piombino erwartet

Protest von Bürgerkomitees und Umweltschutzverbänden

Die „Golar Tundra“ war im vergangenen Jahr von Snam erworben worden. Sie verließ Singapur am 28. Februar und hat jetzt die Toskana erreicht. In den nächsten Wochen wird das Schiff die notwendigen Tests für die geplante Inbetriebnahme Anfang Mai durchführen. Ein ähnliches Schiff soll in den nächsten Wochen im Hafen der Adria-Stadt Ravenna eingesetzt werden.Bürgerkomitees und Umweltschutzverbände protestieren seit Monaten gegen die Flüssiggas-Terminals in den beiden italienischen Häfen. Wegen der strengen Sicherheitsvorkehrungen, die um den LGN-Terminal ergriffen werden müssen, sollen Teile des Hafens komplett abgeriegelt werden.„Flüssigas-Terminals weit weg von unseren Häusern und der Küste“, hieß es auf einem Plakat von Umweltaktivisten, die Unfälle befürchten. „Piombino sagt Nein zur Regasifizierungsanlage!“, stand auf einem Transparent. Von Piombino starten die Fähren in Richtung der Inseln Elba und Korsika, Scharen von Touristen schwärmen täglich in die Stadt.„Die Positionierung der Gasverflüssigungsanlage im Hafen von Piombino ist eine falsche Wahl“, warnte Piombinos Bürgermeister Francesco Ferrari laut Medienangaben. Er teilt die Bedenken der Umweltschutzverbände, laut denen das Schiff eine Gefahr sei. Snam und die Regierung in Rom, die sich um die Diversifizierung der Gasimporte bemühen, halten am umstrittenen Projekt fest.