Tot in der Tiefgarage: 32-jähriger Meraner stirbt an Überdosis

Wie die „Dolomiten“ berichten, wurde am gestrigen Nachmittag gegen 15 Uhr ein 32-jähriger Mann aus Meran, A. T., leblos in der Tiefgarage des Einkaufszentrums Laurin Center in der Goethestraße aufgefunden. Die unverzüglich herbeigerufenen Rettungskräfte konnten für den jungen Mann nichts mehr tun.Ein erster Verdacht, dass der 32-Jährige an einer Überdosis Drogen gestorben sein könnte, wurde am Abend von den Behörden bestätigt – er war den Ermittlern für den Konsum von Drogen bereits bekannt gewesen.Der Mann, der keine Verletzungen aufwies, wurde in der Tiefgarage, die von den Bewohnern des Mehrfamilienhauses benutzt wird, von einer Frau entdeckt, die umgehend Alarm schlug.