Totalschäden bei Unfall in Mühlen – 2 Leichtverletzte

Gegen halb 8 Uhr sind die Einsatzkräfte zu einem Unfall in der Industriezone Molini vor Mühlen in Taufers gerufen worden. Aus bisher ungeklärter Ursache waren dort 2 Autos frontal zusammengestoßen. Die beiden Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt und vom Weißen Kreuz nach der Erstversorgung ins Krankenhaus von Bruneck gebracht.Die Fahrzeuge erlitten beide einen Totalschaden. Bei einem Auto war die Hinterachse zerstört und beim anderen Gefährt war die Vorderachse gerissen.Nach der Sicherung der Unfallstelle und den Aufräumarbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr, wurden die Autos abgeschleppt und der Einsatz wurde abgeschlossen. Die Straße konnte nach kurzer Zeit wieder für den Verkehr freigegeben werden, weil sich beide Fahrzeuge außerhalb der Fahrbahn befanden.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Mühlen in Taufers, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.