Ein Kleintransporter war kurz nach 8.00 Uhr auf einen Lkw aufgefahren. Der 46-jährige polnische Lenker wurde laut Polizei schwer verletzt in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die Sperre wurde am Vormittag nach eineinhalb Stunden wieder aufgehoben, es bildete sich ein kilometerlanger Stau.<BR \/><BR \/>Bei dem Unfall prallte der Kleintransporter gegen den vor ihm fahrenden Lkw eines 54-jährigen Rumänen, der wegen eines Lkw-Staus vor der Mautstelle abgebremst hatte. Der Lkw wurde dann noch gegen das Gespann eines weiteren, voranfahrenden Schwerfahrzeuges eines 73-jährigen Niederländers geschoben. Der Lenker des Kleintransporters wurde im Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr geborgen.<BR \/><BR \/>Der Lkw-Stau war jedenfalls massiv und wirkte sich auch auf Südtirol aus. Auf der A22 gab es in Richtung Norden zeitweise Lkw-Stau zwischen Brixen und dem Brenner. Langsam entspannt sich die Situation etwas. <BR \/><BR \/>Fahren Sie vorsichtig.