Wie die Polizei weiter mitteilte, sprengte sich zunächst ein Selbstmordattentäter am Haupteingang des Sitzes der Grenzpolizei „Frontier Constabulary“ in die Luft. Bei diesem Anschlag sollen nach Angaben von Insidern drei Menschen getötet worden sein.<BR \/><BR \/>Danach sei ein zweiter Angreifer in das Gelände vorgedrungen. „Sicherheitskräfte, darunter Armee und Polizei, haben das Gebiet abgeriegelt und gehen vorsichtig vor, da wir vermuten, dass sich noch Terroristen im Hauptquartier befinden“, erklärte eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Das Hauptquartier liegt in einem dicht besiedelten Gebiet in der Nähe einer Kaserne.