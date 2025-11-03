Die Zahl der Opfer könnte dem Bericht zufolge weiter steigen.<BR \/>Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,3. Demnach ereignete es sich in der nordafghanischen Provinz Balch in einer Tiefe von 28 Kilometern.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1233411_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Video des afghanischen Nachrichtensenders Tolonews zeigt Trümmer auf dem Boden um die bekannte blaue Moschee in der Provinzhauptstadt Masar-i Scharif.<BR \/><BR \/>Erst im vergangenen Monat war es in Afghanistan zu einem schweren Erdbeben mit mehr als 2000 Toten gekommen.