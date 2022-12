Tote bei Monsunregen und Überschwemmungen in Malaysia

Mehr als 70.000 Menschen hätten vor den Fluten in Notunterkünften in Sicherheit gebracht werden müssen, hieß es unter Berufung auf die Behörden. Die Regenfälle sollten noch bis Montag anhalten, hieß es.In der Monsunzeit zwischen Oktober und März kommt es in Malaysia immer wieder zu schweren Regengüssen und Unwettern. Vor genau einem Jahr, kurz vor Weihnachten 2021, starben bei Überflutungen mehr als 50 Menschen.