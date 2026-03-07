Einsatzkräfte bargen am Samstag Leichen, nachdem heftige Regenfälle in der Nacht Sturzfluten ausgelöst hatten. Dutzende Autos wurden weggespült, als der Nairobi-Fluss über die Ufer trat. Die Wassermassen beeinträchtigten auch den Verkehr am größten Flughafen Ostafrikas.<BR \/><BR \/>Kenya Airways teilte mit, dass einige Maschinen in die Küstenstadt Mombasa umgeleitet werden mussten. Forschenden zufolge verschärft die Erderwärmung Überschwemmungen wie auch Dürren in Ostafrika, da sich die Regenfälle auf kürzere, intensivere Phasen konzentrieren. Eine Studie der Initiative World Weather Attribution aus dem Jahr 2024 hatte ergeben, dass der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit verheerender Regenfälle in der Region verdoppelt hat.