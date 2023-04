Tote Frau am Möltner Joch: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft

Foto: © BRD Bozen

Am gestrigen Sonntagnachmittag machten 2 Wanderer, die in Richtung Möltner Joch unterwegs waren, einen traurigen Fund: Unter einer Lärche fanden sie eine bewusstlose Frau in einem Schlafsack liegend.Der herbeigeeilte Notarzt konnte nur mehr ihren Tod feststellen (Hier lesen Sie mehr dazu). Ob die Frau womöglich im Schlafsack die Nacht auf dem über 1700 Meter hohen Joch verbracht hatte, ist bislang unklar, ebenso wie die genauen Umstände ihres Todes.Ob womöglich ein plötzliches Unwohlsein für den Tod der Frau verantwortlich ist, muss erst geklärt werden.Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft, was zum Tod der Frau geführt haben könnte. Ein Fremdverschulden wird bislang ausgeschlossen.