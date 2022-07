Tote Frau in Innsbruck: 35-jähriger Freund unter Mordanklage vor Gericht

Der Mann soll der 28-Jährigen am 23. November vergangenen Jahres im Zuge eines heftigen Streits in einer Wohnung unzählige, massive Faustschläge und Tritte gegen Kopf und Körper versetzt haben. Zudem soll der Angeklagte ihren Kopf gegen eine „glatte Oberfläche“ geschleudert haben, sodass sie massive Schädelverletzungen erlitt.Letztlich starb die 28-Jährige daran am folgenden Tag in der Innsbrucker Klinik. Zumindest gehe die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Frau wegen der massiven Schläge in den frühen Morgenstunden zu Sturz kam und dadurch auf der harten Oberfläche aufschlug, so die Anklagebehörde im Vorfeld zur APA. Daraufhin blieb das Opfer reglos und ohne Bewusstsein liegen.Gegenüber den Rettungskräften gab der Beschuldigte, der selbst den Notruf abgesetzt hatte, an, er habe selbst versucht, das Opfer zu reanimieren und dass seine Freundin gesundheitliche Probleme gehabt habe, aus dem Bett gefallen sei und aufgehört habe zu atmen. In Vernehmungen beharrte er bisher darauf, dass die Verletzungen durch einen Sturz verursacht worden seien.Eine Erklärung, die mit dem Verletzungsbild nicht in Einklang zu bringen sei, erklärten die Ermittler. Im Falle einer Verurteilung durch das Geschworenengericht drohen dem 35-Jährigen 20 Jahre bis zu lebenslanger Haft.