Tote Kinder in Koffern identifiziert

Auch andere Details, die zur Identifizierung der Kinder führen könnten, werden demnach nicht öffentlich gemacht.Die neuseeländische Polizei hatte zumindest bereits mitgeteilt, dass die Kinder bei ihrem Tod in einem Alter zwischen 5 und 11 Jahren waren.Der Fall hatte in Neuseeland für Erschütterung gesorgt. Eine ahnungslose Familie hatte in der Nähe von Auckland 2 herrenlose Koffer ersteigert, die offenbar jahrelang in einem Lagerraum aufbewahrt worden waren. Als sie die Koffer öffnete, entdeckte die Familie darin die sterblichen Überreste der beiden Kinder.