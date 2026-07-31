<h3>\r\nRekord-Kletterer aus Netflix-Doku unter Vermissten<\/h3>Die Expedition sei von Nirmal Purja, dem bekannten nepalesischstämmigen Alpinisten mit britischer Staatsangehörigkeit, geleitet worden, hieß es vom ACP. Purja machte unter anderem internationale Schlagzeilen, nachdem er im Oktober 2019 in Rekordzeit alle 14 Achttausender weltweit innerhalb von sieben Monaten erklommen hatte.<BR \/><BR \/>Die Netflix-Produktion „14 Peaks: Nothing is Impossible“ widmet sich seiner Leistung. Im August 2023 wurde Purjas Rekord von einer Norwegerin und einem Nepalesen im Team übertroffen.<BR \/><BR \/>Der Broad Peak ist der zwölfthöchste Berg der Erde und liegt im Karakorum-Gebirge auf der Grenze zwischen Pakistan und China. Die Region im hohen Norden Pakistan zieht jährlich viele internationale Bergsteiger-Expeditionen an.