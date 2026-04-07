In Medienberichten war von zwei oder drei Toten die Rede. Zwei Polizisten seien bei der Schießerei im Finanzviertel der Bosporus-Metropole verletzt worden, so der Gouverneur.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1298082_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Laut Gül ist schon seit über zwei Jahren kein israelischer Diplomat mehr in dem Konsulat gewesen, das in einem Hochhaus untergebracht ist. Auf Reuters-Videoaufnahmen war zu sehen, wie Polizisten ihre Waffen zogen und in Deckung gingen. Der Schusswechsel dauerte mindestens zehn Minuten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1298085_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eine Person war blutüberströmt. Weiteres Material zeigte einen mutmaßlichen Angreifer, der sich zwischen geparkten weißen Polizeibussen bewegte. Er feuerte über mehrere Minuten hinweg mit einem Schnellfeuergewehr und einer Handfeuerwaffe. Auf nahe gelegenen Straßen und Grünflächen lagen zwei Leichen.<BR \/><BR \/>Dem Sender CNN Türk zufolge versuchten Bewaffnete, in das siebente Stockwerk des Gebäudes zu gelangen. Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums teilte mit, Berichte über Schüsse in der Nähe des israelischen Konsulats in Istanbul werden überprüft. Das Konsulat sei zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht besetzt gewesen. <BR \/><BR \/>Innenminister Mustafa Ciftci schrieb auf X, die Angreifer seien identifiziert worden. Sie seien aus der benachbarten Provinz Kocaeli mit einem Mietwagen nach Istanbul gekommen. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft leitete offiziellen Angaben zufolge Ermittlungen ein. Gouverneur Gül bezeichnete den Angriff als „Provokation“.<BR \/><BR \/>Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen im Oktober 2023 gibt es in der Umgebung des Konsulats eine starke bewaffnete Polizeipräsenz. Aktuell seien jedoch keine israelischen Diplomaten in der Türkei stationiert, sagte ein Insider.