Tote Schwangere in Vierschach: Gewaltsamer Tod durch Tritte und Hiebe

Die Staatsanwaltschaft teilte am Freitag in einer Aussendung mit, dass am Donnerstag die 27-jährige Fatima Zeeshan tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. Bei der Leichenbeschau wurden am Körper der Frau zahlreiche blutunterlaufene Stellen festgestellt.