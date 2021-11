8 Tote und Hunderte Verletzte bei Musik-Festival in USA

Bei einem Musikfestival in den USA sind nach einer Panik mindestens 8 Menschen laut Behördenangaben getötet und mehr als 300 verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am Freitagabend (Samstagmorgen MEZ) beim Astroworld-Festival in Houston (Texas).