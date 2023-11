Tote und Verletzte im Verkehr: Südtirol an 23. Stelle in Italien

Schlusslicht bei Arbeitsunfällen

Demnach kommen in Südtirol im Jahr 2022 auf 100 Verkehrsunfälle 131 Verletzte und Tote (als einzige Zahl gerechnet), in Prato sind es 118 und im Trentino 136. Am schlechtesten schneiden Foggia (176 Verletzte und Tote) und Cosenza (170) ab. Bei dieser Studie beruft man sich auf Daten des gesamtstaatlichen Statistikinstituts ISTAT. Veröffentlicht wurden diese Zahlen in der Mailänder Tageszeitung „ItaliaOggi“ (Ausgabe vom 20. November).Südtirol wird laut „ItaliaOggi“ bei der „Sozialen Sicherheit“ 2022 italienweit an 2. Stelle gereiht – hinter Prato, vor Vicenza und Cuneo – das Trentino liegt bei dieser Reihung nur auf dem 59. Platz. Unter „soziale Sicherheit“ werden mehrere Faktoren zusammengezählt wie die „Untätigkeit“ von jungen Erwachsenen oder die Jugendarbeitslosigkeit. Sehr gut schneidet Südtirol bei der Jugendarbeitslosigkeit ab – es liegt mit 4,47 Prozent im Jahr 2022 im gesamtstaatlichen Vergleich an immerhin 4. Stelle – hinter Fermo (2,77 Prozent), Parma (4,14 Prozent) und Savona (4,22 Prozent).Was die „Untätigkeit“ von jungen Erwachsenen im Alter von 25 bis 34 Jahren betrifft, so findet man Südtirol im gesamtstaatlichen Vergleich auf dem 25. Rang, auf den hintersten Rängen finden sich durchwegs Provinzen aus Süditalien wieder: Reggio Calabria (Schlusslicht), Catania, Crotone, Caltanisetta, Palermo und Siracusa. Vorne liegt hingegen Forlì-Cesena vor Asti, Verona und Parma.Schlusslicht ist Südtirol allerdings bei den Arbeitsunfällen: Mit 56,36 Unfällen je 1000 Beschäftigte im Jahr 2021 liegt Südtirol abgeschlagen hinter Modena (44,72) und Gorizia (42,19). Das Trentino ist mit Platz 87 (31,77) auch auf den eher hinteren Rängen gelandet. Ganz vorne liegen bei den Arbeitsunfällen süditalienische Provinzen wie Avellino (9,19), Caserta (9,21), Benevento (12,4) und Neapel (13,47).Bei den Straftaten gegen Minderjährige mit sexuellem Hintergrund wird Südtirol im Italien- Vergleich auf Rang 31 gelistet – mit 1,68 Straftaten je 100.000 Einwohner im Jahr 2021. Schlusslicht ist Venedig (9,86), das Trentino liegt an 104. Stelle (6,64). Keine solche Straftaten wurden in Macerata angezeigt.